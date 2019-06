Опубликована неизданная песня Фредди Меркьюри

Опубликована ранее неизданная песня Фредди Меркьюри. Компания Universal Music разместила на странице в YouTube не опубликованную ранее версию композиции "Time Waits For No On".

Песня была записана в 1986 году, за пять лет до смерти Фредди. Ранее трек никогда не появлялся в альбомах группы Queen и на каких-либо аудионосителях.

В описании к видео говорится, что песня была создана после двухлетней работы близкого друга Меркьюри музыканта, автора песен и продюсера Дэйва Кларка.