Опубликована неизданная песня Фредди Меркьюри

Опубликована ранее неизданная песня Фредди Меркьюри. Компания Universal Music разместила на странице в YouTube не опубликованную ранее версию композиции "Time Waits For No On".
Песня была записана в 1986 году, за пять лет до смерти Фредди. Ранее трек никогда не появлялся в альбомах группы Queen и на каких-либо аудионосителях.
В описании к видео говорится, что песня была создана после двухлетней работы близкого друга Меркьюри музыканта, автора песен и продюсера Дэйва Кларка.
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