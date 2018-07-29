Пластические хирурги раскрыли секрет красоты 70-летней Софии Ротару. Специалисты уверены, что певица испробовала на себе все современные методы омоложения.
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“Безусловно, Ротару не раз прибегала к услугам пластических хирургов. Но все вмешательства были сделаны очень грамотно, в меру и без фанатизма”, — рассказал специалист по челюстно-лицевой хирургии Александр Вдовин.

По словам медика, первые операции певица делала еще в молодости. Много лет назад Ротару перенесла ринопластику, пару раз делала блефаропластику верхнего и нижнего век. “Была подтяжка лица вкупе с удалением комков Биша и подтяжкой слизистой. Неоднократно проводилась липосакция подбородка”, — убежден хирург.

Сейчас Ротару для поддержания красоты активно использует достижения современной инъекционной и аппаратной косметологии. “Она проводила биоревитализацию, в том числе зоны декольте, делала шлифовку лазером. Наверняка был термаж — воздействие на организм радиочастотными волнами, а также плацентарные капельницы”, — отметил специалист в беседе с изданием “Собеседник”.

Кроме того, хирург уверен, что артистка прибегала к нитевому лифтингу для подтяжки лица. “Мой вердикт: все изменения сделаны со вкусом, без перебора. Софию Михайловну можно ставить в пример всем тем, кто хочет себя изменить, стать лучше и красивее”, — заключил медик.

Сколько стоят такие операции, специалист затруднился ответить точно. Но если даже прикинуть примерную сумму, выйдет не один миллион рублей.

Дни.ру
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