Портал The Fader составил список из 100 лучших музыкальных композиций, посвященных сексу. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Лидером оказался трек Sexual Eruption американского рэпера Снуп Догга. На втором месте — песня Oops (Oh My) певицы Tweet, записанная совместно с Мисси Эллиотт. Завершает тройку What's Your Fantasy рэпера Ludacris при участии хип-хоп-исполнительницы Shawnna.

В первую десятку также вошли композиции Fuck The Pain Away, Slob On My Knob, 212, How Many Licks, Sugar, Outside и Rock The Boat.

На 100-м месте — песня Turn Off the Lights соул-артиста Тедди Пендерграсса.

14 февраля музыкальное издание NME представило список из 69 наиболее эротических композиций о сексе. На первой строчке оказался трек Make It Wit Chu группы Queens of the Stone Age.

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Знаменитости

Определены 100 лучших песен о сексе (1)

Портал The Fader составил список из 100 лучших музыкальных...

ФОТО: Собчак и Виторган впервые показали сына (2)

“Cладкий котенок”, “красавчик маленький”, “чудо”,...

Эвелина Бледанс призналась, что уже год живет в разводе (2)

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс целый год...

Бэнкси откроет сувенирную лавку

Осенью на Западном берегу реки Иордан рядом с отелем...

СМИ: арестован сын Жан-Клода Ван Дамма

В США арестован младший сын актера Жан-Клода Ван Дамма,...

TOP новостей

Дан зеленый свет – снова подорожает страхование автогражданской ответственности (26)

В это году страхование автогражданской...

Tomas Venclova

Томас Венцлова: я очень рано начал не любить советскую власть (229)

"В Литве ситуация лучше, чем в Польше, Венгрии, России,...

Соседи придумали, как снизить цены на овощи и фрукты, экономисты удивлены (17)

В Латвии местные овощи, фрукты и ягоды предлагают...

Вильнюс упрекнули за то, что не позвал РФ на конгресс Всемирной конференции по конституционной юстиции (28)

Вильнюс, который стал организатором конгресса...

Женщина из Казахстана: Литва – прекрасная страна, только власти очень не любят своих граждан (148)

"Мне здесь, в Литве, все нравится: и еда, и архитектура, и...