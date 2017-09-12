Лидером оказался трек Sexual Eruption американского рэпера Снуп Догга. На втором месте — песня Oops (Oh My) певицы Tweet, записанная совместно с Мисси Эллиотт. Завершает тройку What's Your Fantasy рэпера Ludacris при участии хип-хоп-исполнительницы Shawnna.
В первую десятку также вошли композиции Fuck The Pain Away, Slob On My Knob, 212, How Many Licks, Sugar, Outside и Rock The Boat.
На 100-м месте — песня Turn Off the Lights соул-артиста Тедди Пендерграсса.
14 февраля музыкальное издание NME представило список из 69 наиболее эротических композиций о сексе. На первой строчке оказался трек Make It Wit Chu группы Queens of the Stone Age.
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