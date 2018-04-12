Но последнее фото, на котором Ольга позирует полуобнаженной, смутило и возмутило подписчиков ее Интаграма. Фолловеры посчитали купальник Орловой слишком открытым для ее возраста, а позу артистки — чересчур вульгарной.

“Ольга, это слишком, публикуйте менее откровенные кадры!” “Ой какая худая — набрать бы пару килограммов”, “Ольга, это ужасный наряд! Вы в нем совсем не смотритесь! Очень вульгарно и не по возрасту!”, “Настоящий “Дом-2”, что еще сказать”, — пишут интернет-пользователи в комментариях.

Певица уже не раз резко отвечала на критику своей фигуры и пляжных снимков. В последний раз звезда не выдержала и вспылила, напомнив фолловерам, что она уже не девочка, и для своего возраста выглядит просто шикарно.

A post shared by Ольга Орлова (@olgaorlova1311) on Apr 9, 2018 at 1:06am PDT

- Слушайте, читаю комментарии про своё тело… Давайте сразу: мне 40 лет, рост 157, вес 43. Тех, кому легче считать, что это фотошоп — переубеждать не стану! P. S. Ноги короткие — ну, не сложилось!

Впрочем, среди подписчиков Инстаграма Орловой немало тех, кто считает певицу очень красивой женщиной и убеждает ее не слушать критику завистников. Мол, злопыхатели всегда найдутся — стоит ли обращать на них внимание?

Напомним, в 2007 году экс-солистка группы “Блестящие” закрутила роман с известным продюсером Ренатом Давлетьяровым, пара встречалась до 2010 года. Затем Ренат и Ольга расстались, а в апреле 2015 года Давлетьяров женился на солистке группы “Рефлекс” Жене Малаховой. Впрочем, такая красивая женщина, как Ольга Орлова, просто не может оставаться в одиночестве: если верить сообщениям, которые появлялись в прессе, певица уже несколько лет счастлива с бизнесменом по имени Петр. Ольга воспитывает сына Артема от брака с предпринимателем Александром Кармановым (они были вместе с 2000 по 2004 годы). С марта 2017 года Орлова ведет шоу “Дом-2” на канале ТНТ.