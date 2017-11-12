Ольга Орлова взбесилась из-за упрека о Жанне Фриске

"Вы, Оля, ничего не делаете для того, чтобы люди не забыли о Жанне. Одни слова", – заявила подписчица Орловой (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим. ред.).

Женщину возмутило, что певица очень редко вспоминает о Фриске, с которой очень близко дружила. "Больше разговоров о собачках, чем о человеке, которого вы называли другом... Ради чего все это было нужно лично вам? Наверное, ответ понятен. Что ж. Желаю вам удачи в вновь обретенной славе, благодаря Жанне", – отметила она.

Поклонница безапелляционно заявила, что Орлова лицемерка. "Это не дружба! Это настоящее лицемерие с вашей стороны. Я бы вас могла уважать, если бы вы, Ольга что-нибудь сделали в память о Жанне. Одной песни недостаточно", – написала фанатка.

Такие слова, видимо, взбесили Орлову. Ольга не смогла прости мимо комментария и ответила возмущенной женщине.

"Вы вообще о чем? С чего вы решили, что вправе судить мою дружбу и отношение к Жанне? Если о Жанне забыли вы, это не значит, что забыла я! В грязи я не участвую", – эмоционально отреагировала певица.

Фанаты Орловой, увидев жаркую дискуссию, тут же встали на защиту своей любимицы. Поклонники посоветовали Ольге не обращать внимания на выпады подобных людей.