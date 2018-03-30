"Новый телеканал "Бузова TV" с воскресенья займет частоты ТНТ4", — уточняется в сообщении.
В сетку войдет весь существующий контент с участием ведущей, в том числе шоу, клипы, проекты из библиотеки каналов ТНТ и ТНТ4, эксклюзивные премьеры.
"БузоваTV" будет ориентироваться на аудиторию от 14 до 44 лет. Управлять им будет та же команда, которая работает над ТНТ4.
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