Ольга Бузова высмеяла жену своего бывшего

Ольга Бузова болезненно восприняла новость о том, что Анастасия Костенко второй раз станет мамой. Телеведущая устроила скандал на съемках реалити, а сегодня в Сеть попал фрагмент, на котором она вспоминает о прошлом супруги Дмитрия Тарасова, пишет Starhit.
Ольга Бузова
© Itar-Tass / Scanpix

Многие поклонники до сих пор не могут смириться с расставанием Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. Знаменитые “тарабузики” (хэштег, который придумала телеведущая) были единым целым и несколько лет прожили вместе, регулярно появляясь на светских мероприятиях.

С тех пор прошло много лет, а треугольник Костенко-Тарасов-Бузова до сих пор не дает покоя поклонникам и СМИ. Каждая из сторон то и дело пытается “уколоть” другую. Недавно стало известно, что Дмитрий и Анастасия ждут второго ребенка, на что незамедлительно отреагировала Бузова — она опубликовала несколько душещипательных Stories. А сегодня в Сеть попал отрывок из выпуска “ДОМа-2”, на котором Ольги, сидя на лобном месте, высмеивает Костенко.

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“В моей жизни была история: одна дама фотографировалась около плакатов с моим мужем, а потом стала его женщиной”, — призналась телеведущая.

В конце ролика можно услышать, как Анастасия Балинская пошутила: “Ей захотелось прикоснуться к высокому”. На что Ольга снисходильно ответила: “Да”.

Костенко пока никак не прокомментировала это заявление. Сейчас модель старается больше внимания уделять семье: вместе с Дмитрием они давно говорили, что хотят второго ребенка и, наконец, их мечта осуществилась.

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