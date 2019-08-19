Отметим, что в последние годы многие звезды современности в своем творчестве обращаются к мотивам из 90-х. Тима Белорусских, например, выпустил мини-альбом, который по звучанию очень похож на то, что выпускали лет 30 назад. Позже на одну из песен альбома он выпустил клип — тоже в стиле 90-х.
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