Отметим, что в последние годы многие звезды современности в своем творчестве обращаются к мотивам из 90-х. Тима Белорусских, например, выпустил мини-альбом, который по звучанию очень похож на то, что выпускали лет 30 назад. Позже на одну из песен альбома он выпустил клип — тоже в стиле 90-х.