Сегодня на YouTube-канале певицы и телеведущей Ольги Бузовой вышел новый клип на песню «Лайкер». В видео вместе с драматической историей, происходящей в современности, нашлось место и видеоряду из 90-х — Бузова в образе солистки группы «Мираж» танцует на фоне яркой заставки, такой, какая использовались пару десятилетий назад. Смотрим!

Отметим, что в последние годы многие звезды современности в своем творчестве обращаются к мотивам из 90-х. Тима Белорусских, например, выпустил мини-альбом, который по звучанию очень похож на то, что выпускали лет 30 назад. Позже на одну из песен альбома он выпустил клип — тоже в стиле 90-х.

Статьи по теме:

"Я — блокадница": Бузову разнесли за неудачную шутку (1)

Очередной дерзкий поступок певицы вызвал гнев и шок у...

Раскрыты заработки Ольги Бузовой (2)

За один рекламный пост в Instagram российская певица Ольга...

"Слишком старые": Forbes исключил из рейтинга звезд Киркорова, Лепса, Михайлова и Шнурова (3)

Журнал Forbes , обнародовав очередной рейтинг 40 самых...

Бузова спела на концерте полуголой и разгневала поклонников (5)

Певица и телеведущая Ольга Бузова спела на концерте в...

Знаменитости

Ольга Бузова тоже "хайпит" на 90-х: у звезды Instagram вышел новый клип (1)

Сегодня на YouTube -канале певицы и телеведущей Ольги...

Пригожин прокомментировал тайную свадьбу сына Валерии (1)

Для продюсера эта новость тоже стала неожиданностью.

ФОТО: Анита Цой показала фигуру в купальнике

Поклонники певицы пришли в восторг.

В сети вспомнили фотосессию молодой Аллы Пугачевой для Vogue

Снимки были сделаны в 1999 году.

Модель Ирина Шейк напугала пользователей своей фотографией в Сети

Известная российская модель из Татарстана Ирина Шейк...

TOP новостей

Министр: налог на неэкологичные автомобили пополнит бюджет примерно на 100 млн евро (51)

Запланированное с начала следующего года введение...

У переправы в Смильтине невиданные очереди: среди водителей есть и пройдохи (1)

Водитель экспресса Нида - Клайпеда , остановившийся в...

Сергей Шарм Сергей Шарм Сергей Шарм

"В Палангу влюбился раньше, чем в литовскую жену": как курорт становится центром притяжения русской интеллигенции (50)

Паланга издавна привлекала художников, поэтов,...

Работодатели в Литве нашли новый способ задабривания работников

12% или каждая 8 компания в Литве – столько компаний, по...

Reklama 90 Arūnas Valinskas Vladislavas Listjevas Rolandas Maskoliūnas

ВидеоМы! Новая серия про 90-е в Литве. ТВ и кино с тех лет и до сегодняшнего дня (2)

Какие передачи и фильмы мы смотрели в 90-е ? Где теперь...