Ольга Бузова тайно вышла замуж

Ольга Бузова вышла замуж. По крайней мере в этом уверены журналисты британского издания The Sun. Такой поворот событий оказался тайной даже для самой Ольги.
© Sputnik / Scanpix

Странная информация была найдена в статье о российском бойце смешанных боевых искусств Хабибе Нурмагомедове. Журналисты назвали Ольгу Бузову женой чемпиона.

Популярную в России певицу попросту не признали на Западе. Найдя фотографию с эффектной брюнеткой, папарацци поспешили назвать ее супругой Нурмагомедова.

"Хабиб женился на своей любимой в 2013 году, но она держалась вне поля зрения общественности", – подписал снимок с Ольгой Бузовой и Хабибом Нурмагомедовым таблоид "Тhe Sun".

Отметим, что о личной жизни боксера действительно известно мало. У Хабиба есть супруга, которая не появляется на публике. В июне 2015 любимая родила спортсмену дочь, а в декабре 2017 – сына.

А вот о семейных дрязгах Ольги знают все. Даже тот же The Sun писал, что брошенная мужем-футболистом ведущая "Дома-2" ищет себе спутника жизни на специальном шоу.

Dni.ru
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