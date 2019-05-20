Ольга Бузова снова разочаровалась в мужчинах

"Жизнь так быстро летит... и глупо просто жить ожиданиями и обещаниями. Каждый раз говорю себе это и наступаю на одни и те же грабли", — написала она в Instagram. Бузова признала, что она, как и многие девушки, "любит ушами", но без поступков слова перестают что-либо значить. "Как перестать впускать в свою жизнь пиз...болов и ...удаков?" — поинтересовалась она у подписчиков. О ком именно она написала, Бузова не уточнила.
Подчписчики ее поддержали и посоветовали относиться ко всему проще и не расстраиваться.
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Моя вечная ошибка, что я всегда думаю о людях лучше, чем они есть...Всегда удивляюсь предательству, лжи, обману, ведь я бы так не сделала, так не поступила...Переживаю, плачу...А потом всегда ищу для них оправдания, и ведь нахожу их...🤦🏻♀️ Не правильно это. Нельзя ждать от людей Таких поступков, на которые они Не способны! Это просто пустая трата своего драгоценного времени ⏰ Жизнь так быстро летит...и глупо просто жить ожиданиями и обещаниями. Каждый раз говорю себе это, и наступаю на одни и те же грабли ⛏ Красивые Слова о Любви - это прекрасно 🥰 Мы девушки любим «ушами», и я люблю, что уж греха таить, НО❗️ Если нет поступков - эти слова перестают что либо значить ❗️❗️❗️Как перестать впускать в свою жизнь пиз..болов и .удаков? Скажет мне кто-нибудь ?????? 🤦🏻♀️
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