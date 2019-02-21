В результате опроса, проведенного "Левада-центром" среди 1600 респондентов старше 18 лет в 52 населенных пунктах России, Киркорову свои голоса отдали 8%. Второе место разделили Стас Михайлов и Алла Пугачева - у них по 5%. По 4% у Льва Лещенко и Николая Баскова, по 3% - у Слфии Ротару и Владимира Высоцкого. Далее с 2% голосов идут Дима Билан, группа "Любэ", Михаил Шуфутинский, Олег Газманов и Иосиф Кобзон.

Любимыми жанрами опрошенных оказались российская поп-музыка и советская эстрада (67%), вторым по популярности оказался шансон (30%), затем идут классическая музыка (22%), бардовские песни (9%) и джаз (7%).

То, что в списке не оказалось Ольги Бузовой, оккупировавшей российские хит-парады и звучащей "из каждого утюга", вполне объяснимо, считает музыкальный критик Артур Гаспарян. По его мнению, это типичный пример того, как можно быть известным, но не быть популярным. Люди, живущие в больших городах, пояснил он в разговоре с изданием Life, складывают свою картину мира в том числе из постов в соцсетях - и она искаженная. "Иногда люди, которых часть аудитории считает очень востребованными, в масштабах страны на самом деле не имеют популярности или раскрученности", - говорит критик.