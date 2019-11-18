Ольга Бузова напугала всех желанием представить Россию на "Евровидении"

На днях Ольга Бузова дала прощальный концерт в Москве в рамках своей программы “Под звуки поцелуев”. Красочное шоу преподнесло массу сюрпризов. Во-первых, поющая ведущая объявила о том, что наконец-то помирилась с сестрой, с которой не общалась почти год. Но главным событием стало заявление исполнительницы о поездке на Евровидение.

“Следующую песню на английском я спою на “Евровидении”. Я хочу оставить след в истории и истории российского шоу-бизнеса”, — огорошила вокалистка переполненный зал “Известия HALL”. После услышанного публика взорвалась аплодисментами, одобрительными возгласами и выкриками зрителей. Кто-то передал певице плюшевого единорога. Артистка пообещала, что возьмет игрушку с собой на конкурс.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта отреагировал лаконично. “Это бред”, — цитирует его РИА “Новости”.

Иосиф Пригожин традиционно не остался в стороне и поразился самоуверенности исполнительницы и отсутствию комплексов. Он сказал, что одних только ее амбиций недостаточно. “Всех интересуют люди на хайпе. Может, Бузова и хочет поехать, но кто же ее туда отправит? Для начала ее должен выбрать канал. “Евровидение“ — это конкурс не певцов, как выясняется, а песни. Если у нее будет песня и она сможет ее спеть, то на “Евровидении” бывало и хуже”, — заметид Пригожин.

Разумеется, не смогла смолчать и Яна Рудковская. “Мечты сбываются и не сбываются. Так поется в песне Юрия Антонова”, — почти блеснула она знаниями советской поп-музыки (всё-таки поется не “мечты”, а “мечта”).

Картина была бы неполной без мнения Юрия Лозы. И оно есть! “Я много раз говорил: на Евровидение должен ехать человек без желания победить. Участник от нашей страны должен хотеть показать лучшее, что есть в России. Ему надо выступить с песней на русском языке. Важно показать Европе, что мы умеем петь, танцевать, ставить хорошие номера, шить костюмы. Надо нести нашу культуру, а не “оценивать шансы”. Нам не нужна эта “победа”. Лучше показать себя, как это делают французы, итальянцы. Это важно для того, чтобы нас и русскую самобытную культуру воспринимали всерьез. Если Бузова поедет на "Евровидение" с очередной английской песней, это никому будет не надо”, — высказался автор “Плота”.