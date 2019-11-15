Ольга Бузова намекнула на будущего мужа

Как сообщает Telegram-канал "Светские хроники", Бузова сказала спасибо своему будущему мужу, который якобы присутствовал на концерте. По словам очевидцев, в это время Бузова посмотрела наверх, откуда ретировался блогер Давид Манукян. До этого Манукян, утверждают очевидцы, неотрывно смотрел на Бузову и подпевал.

О романе Бузовой и Манукяна стали говорить после того, как блогер снялся в клипе Ольги на песню "Лайкер".

Ранее Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым.