Ольга Бузова намекнула на будущего мужа

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о будущем замужестве во время своего последнего концерта.
Ольга Бузова
© Itar-Tass / Scanpix

Как сообщает Telegram-канал "Светские хроники", Бузова сказала спасибо своему будущему мужу, который якобы присутствовал на концерте. По словам очевидцев, в это время Бузова посмотрела наверх, откуда ретировался блогер Давид Манукян. До этого Манукян, утверждают очевидцы, неотрывно смотрел на Бузову и подпевал.

О романе Бузовой и Манукяна стали говорить после того, как блогер снялся в клипе Ольги на песню "Лайкер".

Ранее Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым.

Gazeta.ru
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