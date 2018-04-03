Ольга Бузова будет искать мужа на телешоу

Руководство телеканала ТНТ объявило о запуске нового шоу, главной героиней которого станет Ольга Бузова, пишет "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу телеканала.
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Авторы готовящейся программы объявили начало кастинга для холостых мужчин в возрасте от 18 до 40 лет. Продюсеры ищут творческих личностей, спортсменов, стартаперов и других состоявшихся молодых людей, которые готовы встречаться и жить вместе с Ольгой Бузовой.

По задумке создателей, телеведущая должна найти любимого мужчину среди нескольких претендентов, которые будут бороться между собой за победу. Концепция шоу напоминает идею "Холостяка", но продюсеры уверяют, что новая программа не является адаптацией уже существующего проекта.

"Претенденты на сердце Ольги Бузовой пройдут серьезный отбор и отправятся в путешествие в романтическую страну, чтобы побороться за сердце главной дивы ТНТ", — сообщается в описании шоу.

В 2012 году телеведущая вышла замуж за полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова. В декабре 2016-го они развелись.

Lenta.ru
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