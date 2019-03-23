Ольга Бузова бросила родную сестру

Сестра певицы Ольги Бузовой Анна на днях открыла собственный салон красоты. Девушка устроила в честь осуществления своей мечты настоящее шоу. Снимки с вечеринки и открытия Анна Бузова разместила в своем Instagrаm.
© Instagram

На одной из фотографий хозяйка салона утопает в букетах, на другой запечатлена в компании подруги.

"Это, пожалуй, самая приятная усталость. От воплощения мечты в реальность. Я сделала это. И конечно же, я бы никогда не справилась без огромной поддержки. Спасибо всем, кто был рядом", – подписала пост Анна Бузова.

Ольги Бузовой, с которой Анна раньше была почти неразлучна, нет ни на одном снимке.

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Внимательные пользователи заметили, что Ольга бросила сестру – в то время, как Анна открыла салон, телеведущая пела в Твери, о чем также сообщила на своей страничке в Instagram. "Тверь – вы любовь. Наконец я доехала до вас. Долгожданный концерт состоялся. Еду домой, наполненная вашей любовью. Смотрю ваши сторис, мурашки по телу. Навсегда ваша, Оля".

Ранее обе девушки не пропускали важных мероприятий для друг друга. Но после зимних каникул на Мальдивах они крупно поссорились и даже отписались друг от друга в соцсетях.

Не исключено, что причина кроется в том, что Ольга Бузова в отличие от сестры возвращалась из отпуска в бизнес-классе. Анна Бузова по этому поводу потом сказала, что на полеты в бизнес-классе пока не заработала. При этом она отметила, что с 14 лет зарабатывает на жизнь сама и не живет на деньги сестры.

Dni.ru
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