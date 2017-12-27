Олега Табакова ввели в искусственную кому

Артиста ввели в состояние медикаментозной седации для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов. Состояние актера и художественного руководителя МХТ имени Чехова оценивается как стабильно тяжелое.
В понедельник стало известно, что самочувствие Табакова резко ухудшилось.
82-летнего Табакова госпитализировали в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова в конце ноября. По сообщениям разных СМИ, у него диагностировали заражение крови, актера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а также экстренно прооперировали.
Олег Табаков исполнил роли в таких фильмах, как "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Двенадцать стульев", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Несколько дней из жизни Обломова", "Москва слезам не верит" и "Человек с бульвара Капуцинов".
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