Олег Табаков пять лет боролся с раком

Знаменитый актер Олег Табаков ушел из жизни 12 марта. Три месяца артист провел в коме после того, как в конце декабря он попал в реанимацию Первой градской больницы. Все это время в прессу просачивались противоречивые слухи о состоянии 82-летнего актера. Сначала появилась информация, что у Олега Павловича воспаление легких. Затем — что сепсис: якобы заражение крови возникло после того, как у артиста не прижился зубной имплант, пишет “Комсомольская правда”.
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Из-за крайне тяжелого состояния медики ввели артиста в медикаментозную кому. И вот теперь завеса секретности приоткрылась: близкая подруга семьи рассказала о тяжелом недуге, с которым Олег Павлович боролся последние пять лет. У актера был рак.

В эфир Певого канала вышла программа “Сегодня вечером”, посвященная памяти Олега Павловича. В студию пришла Юлия Пузырева — близкая подруга семьи Табаковых. Пойти на программу Юлию попросила вдова Табакова Марина Зудина. По понятным причинам актриса не в состоянии появляться на публике и тем более говорить о смерти супруга. Поэтому Зудина попросила рассказать правду о болезни Олега Павловича свою близкую подругу.

- Марина попросила, чтобы я пришла, потому что она с большим уважением относится к программе и понимает, что лишних людей здесь сегодня не будет, — призналась Юлия Пузырева. По словам Юлии, пять лет назад стало известно, что у Олега Табакова рак.

- Пять лет назад в прекрасной семье Олега Павловича и Марины случился удар судьбы — Олег Павлович заболел, — рассказала Юлия. — Сейчас можно об этом говорить — у него диагностировали сложное онкологическое заболевание. Но он не смирился с этим и не впал в отчаяние. Только однажды, когда у него возникли проблемы с ногами, он как будто испугался: “Как? Я не смогу выйти на сцену?” И — болезнь отступила. И отступила, я могу сказать, только благодаря поддержке Марины. Она сделала все. И он за эти пять лет ни разу не потерял самообладание. Она организовала лечение, она ездила с ним все эти пять лет. Пять лет, в течение которых он сумел и сцену новую открыть, и заниматься колледжем и детьми.

Олег Павлович никогда не терял присутствия духа и заражал своим оптимизмом всех воркруг. Юлия Пузырева вспомнила случай, когда Табаков и его близкие были на грани смерти — семья чуть не погибла в авиакатастрофе. Даже тогда Олег Табаков не терял присутствия духа и успокаивал родных.

- Несколько лет назад мы летели на вертолете: я, Марина, Олег Палыч и Маша (младшая дочь Олега Табакова и Марины Зудиной — Ред). Попали в снежную бурю. Даже у пилота стало белым лицом — так было страшно, — вспоминает Юлия Пузырева. — А Табаков говорил: “Все хорошо”. Когда сели, у нас были ошалевшее состояние, а он подошел и говорит: “Я же сказал вам — рано умирать, мне надо еще новую сцену открыть”.

Юлия рассказала, как Марина Зудина до последнего самоотверженно ухаживала за мужем. Актриса не отходила от Табакова и верила, что своей любовью и заботой подарит ему лишние дни жизни.

- Она не подпускала медицинских сестер, сама проводила процедуры, ухаживала, помогала, — говорит Юлия. — Марина до последнего была рядом. Говорила мне: “Я никуда не уйду, я все для него сделаю, буду ухаживать, пусть только живет”.

Напомним, Народного артиста СССР похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы. Могила Табакова находится рядом с могилами актёров Владимира Зельдина, Леонида Броневого и художника Ильи Глазунова.

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