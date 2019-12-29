Охлобыстин резко ответил Водонаевой на призыв "не рожать рабов"

"Ишь ты — "этому" государству! Хай катятся в "то" государство и хоть на собаках женятся", - написал актер.
Он также предложил телеканалам оградить аудиторию от телеведущих, которые являются "дамами с пониженной социальной ответственностью".
Напомним, что Водонаева возмутилась рекомендации властей Самарской области частным клиникам — их призвали отказаться от проведения абортов. Она решила, что это делается ради национальной идеи о повышении рождаемости. На самом деле рекомендация связана с тем, что в частных клиниках, в отличие от государственных, с женщинами, решившимися на аборт, не работают психологи. После этого телеведущая написала, что "в России рожают либо богачи, либо необразованное быдло" и порекомендовала читательницам своего блога подумать, прежде чем рожать ребенка, смогут ли они обеспечить ему будущее. "Не надо рожать рабов этому государству", - также отметила Водонаева.
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