"Ох, и секси!": Тина Кароль восхитила поклонников новым образом

На фан-странице звезды в Instagram было опубликовано фото, где Тина запечатлена с ведущим шоу "Голос страны" Юрием Горбуновым. Снимок был сделан на съемках очередной записи эфира.
Тина надела элегантное клетчатое платье с открытыми плечами, сидящее по фигуре, а ее ровные и идеально уложенные волосы заколоты заколкой.
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