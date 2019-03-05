"Ох, и секси!": Тина Кароль восхитила поклонников новым образом

Тина Кароль восхитила поклонников новым элегантным образом, надев элегантное клетчатое платье с открытыми плечами, сидящее по фигуре.
© DELFI.ua

На фан-странице звезды в Instagram было опубликовано фото, где Тина запечатлена с ведущим шоу "Голос страны" Юрием Горбуновым. Снимок был сделан на съемках очередной записи эфира.

Тина надела элегантное клетчатое платье с открытыми плечами, сидящее по фигуре, а ее ровные и идеально уложенные волосы заколоты заколкой.

УНИАН
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