Огонь-баба! Глюк’oZа порадовала поклонников пикантным фото

Российская певица Наталья Ионова, известная под сценическим именем Глюк’oZа, опубликовала в соцсетях снимок, наделавший шума среди ее подписчиков.
© Instagram

Ионова нередко выкладывает в соцсети провокационные фотографии. Большинство поклонников это одобряют, мол, есть что показать. Правда, находятся и те, кто осуждает поведение Глюк’oZы, считая, что матери двух детей не пристало так откровенно демонстрировать свое тело.

Такой же была реакция и на один свежих снимков Ионовой в "микрокупальнике". Поклонники назвали ее "огонь-баба", в то время как поборники морали снова отметились едкими комментариями. "Стринги на плечи натянула?", - написал один из них.

A post shared by ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) on Feb 8, 2018 at 7:02am PST

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