Ионова нередко выкладывает в соцсети провокационные фотографии. Большинство поклонников это одобряют, мол, есть что показать. Правда, находятся и те, кто осуждает поведение Глюк’oZы, считая, что матери двух детей не пристало так откровенно демонстрировать свое тело.
Такой же была реакция и на один свежих снимков Ионовой в "микрокупальнике". Поклонники назвали ее "огонь-баба", в то время как поборники морали снова отметились едкими комментариями. "Стринги на плечи натянула?", - написал один из них.
Огонь-баба! Глюк’oZа порадовала поклонников пикантным фото
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