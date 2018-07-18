Огонь-баба! Глюк’oZа порадовала поклонников пикантным фото

Ионова нередко выкладывает в соцсети провокационные фотографии. Большинство поклонников это одобряют, мол, есть что показать. Правда, находятся и те, кто осуждает поведение Глюк’oZы, считая, что матери двух детей не пристало так откровенно демонстрировать свое тело.

Такой же была реакция и на один свежих снимков Ионовой в "микрокупальнике". Поклонники назвали ее "огонь-баба", в то время как поборники морали снова отметились едкими комментариями. "Стринги на плечи натянула?", - написал один из них.

A post shared by ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) on Jul 17, 2018 at 4:36am PDT

A post shared by ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) on Jul 12, 2018 at 7:50am PDT

A post shared by ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) on Jun 26, 2018 at 11:10am PDT

A post shared by ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) on Jun 22, 2018 at 8:52am PDT

A post shared by ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) on Jun 15, 2018 at 9:52am PDT

A post shared by ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) on Jun 11, 2018 at 1:04am PDT