Один из создателей "Голубого огонька" умер в своей студии

Советский и российский композитор Константин Титар, принимавший участие в создании программ "Голубой огонек" и "Утренняя почта", умер на 81-м году жизни. Об этом телеканалу "360" рассказала вдова композитора Тамара Титар.
Голубой огонек
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"Прощание будет завтра, 25 октября, в морге в Королеве. Сердце (остановилось. — Прим. ред.) неожиданно совершенно. Сидел, отдыхал — и все", — рассказала женщина.

По данным "МК", Титар умер 23 октября в своей студии звукозаписи в подмосковном Королеве. Тело композитора обнаружила его коллега, которая приехала туда для записи песен.

Титар много лет проработал музыкальным редактором Главной музыкальной редакции Центрального телевидения СССР, он принял участие в создании многих популярных телепередач. В течение двух лет композитор руководил Государственным эстрадным оркестром РСФСР.

РИА "Новости"
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