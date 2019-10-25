Один из создателей "Голубого огонька" умер в своей студии

"Прощание будет завтра, 25 октября, в морге в Королеве. Сердце (остановилось. — Прим. ред.) неожиданно совершенно. Сидел, отдыхал — и все", — рассказала женщина.

По данным "МК", Титар умер 23 октября в своей студии звукозаписи в подмосковном Королеве. Тело композитора обнаружила его коллега, которая приехала туда для записи песен.

Титар много лет проработал музыкальным редактором Главной музыкальной редакции Центрального телевидения СССР, он принял участие в создании многих популярных телепередач. В течение двух лет композитор руководил Государственным эстрадным оркестром РСФСР.