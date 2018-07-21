Фееричным выступлением Верки Сердючки завершился второй день музыкального фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала". За кулисами артиста ждал корреспондент Dni.Ru. Общался он с Андреем Данилко, когда тот уже был вне привычного и любимого образа – без звезды во лбу и накладной груди.
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Новость последних дней о том, что Сердючка покидает сцену, разволновала поклонников. Чтобы не множить слухи и домыслы, мы обратились с вопросом об уходе к самому Данилко.

"Да, мы отправляемся в большой прощальный тур, – подтвердил Андрей. – Мы не будем больше выступать с большими сольными концертами, а планируем появляться только локально. Просто очень тяжело становится работать. Например, публика в той же Юрмале довольно тяжелая – смотрит на меня оценивающе и не включается в игру. Мы на сцене дурачимся, а зрители думают: это бендеровцы? а чего они в национальных костюмах?"

"Время сейчас отвратительное, – пояснил Данилко. – Все-таки я скучаю по той поре, когда люди приходили на концерты отдыхать, а не думать: это хорошо или плохо?"

"Мы вообще не вписываемся в привычные рамки артистов, – считает Андрей. – У нас другой подход, к нам другое отношение. И только благодаря обычным людям, которые нас любят, я имею то, что имею, живу там, где живу (на Крещатике в центре Киева – Прим.ред.), хотя я из бедной семьи. И мой прощальный тур по всему миру – это благодарность этим самым людям. Он пройдет в Америке, Германии, Израиле, других странах. Я бы очень хотел выступить и в России, и мне, собственно, ничего не мешает. Но сложилась такая ситуация, когда многие нас просто боятся приглашать. Да и дорого приглашать Сердючку с коллективом". Но выступать в других образах, возвращаться, например, к тому же милиционеры Андрей не планирует при этом.

В феномене многолетней популярности своей заводной Верки ("Вызывайте пожарку – включаем зажигалку", – такой точной фразой она начала выступление в Юрмале ) артист давно разобрался. "Сердючка начинала как стендапер 90-х, что-то рассказывала со сцены, но потом мы ушли от этого жанра, потому что время начало меняться, – пояснил Андрей. – Сегодня мы играем персонажа с судьбой, который понятен только людям с нашей ментальностью. Ведь все, как и Сердючка, жарили картошку, заливали ее яйцами, пили водку, просыпались, непонятно с кем".

Кстати, с одноклассницей Анной Сердюк, благодаря которой и родилась фамилия героини, Данилко созванивается до сих пор. Хотя признается, что предпочитает одиночество, не любит внимания к себе и вне сцены старается оставаться незаметным. Скромный от природы, он не болен звездной болезнью, а короне или звезде во лбу предпочитает черную кепку.

Dni.ru
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