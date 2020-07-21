Очень тяжелая ситуация. Работники Филиппа Киркорова ушли в автомойщики и курьеры

"Члены моего коллектива выживают как могут, — цитирует Киркорова "Собеседник". — Кто-то на мойку устроился машины мыть, кто-то — разносчиком еды, кто-то в колхозе пристроился. Очень тяжелая ситуация".

Он также выразил мнение, что в ближайшее время никаких улучшений в этом плане ждать не стоит. "Как минимум еще два года шоу-бизнес будет выбит из колеи, — подчеркнул певец. — Могут происходить фестивали, какие-то единичные концерты. Но люди потеряли возможность зарабатывать деньги. И, как минимум, потребуется два года, чтобы они пришли в себя и позволили себе пойти на концерт, заплатив за это 15-20 тысяч рублей — или даже 10 тысяч".

Вместе с тем Киркоров признался, что у него самого достаточно финансовых накоплений, чтобы позволить себе не работать несколько лет. "Я имею возможность сегодня спокойно позволить себе не работать не только два года, но и десять лет. За 30 лет работы у меня появились сбережения, которые я буду тратить", — заключил Филипп.

Ранее народный артист рассказал журналистам, что делал во время карантина. Согласно словам 53-летнего исполнителя, связанная с пандемией пауза в концертной деятельности позволила "наконец-то рассмотреть" его детей, передает kp.ru.

"Вы не поверите, я наконец-то рассмотрел своих детей! Я ведь все эти восемь лет колбасой мотался по стране и совсем их не видел. А ведь они такие взрослые, такие разные, — поведал певец, также добавив, что его наследники пока не задумываются о карьере в шоу-бизнесе. — Слава Богу, не артисты. Но если сами потянутся, то ладно. К счастью, пока мой Мартин увлечен футболом, а Алла-Виктория хочет быть декоратором, художником. До этого ей нравилось фигурное катание".