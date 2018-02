Объявлены лауреаты музыкальной премии Brit Awards за 2017 год

Лучшим британским альбомом 2017 года по версии Brit Awards стала "Gang Signs & Prayer", дебютная пластинка хип-хоп и грайм-музыканта Stormzy (на фото).

24-летний Stormzy (настоящее имя — Майкл Эбеназир Кваджо Омари Оуно-младший) — житель южного Лондона и потомок мигрантов из Ганы. В музыку он пришел не слишком давно. В 2013-м выпустил сборник мисктейпов, на следующий год записал пару EP, а потом его синглы сумели пробиться в британский чарт. В 2016-м он удалился из всех соцсетей — которые, собственно, и помогали его раскрутке, — а через год вернулся с целым студийным альбомом. "Gang Signs & Prayer" стартовал с первого места в альбомном чарте Британии (для пластинок в стиле грайм это случилось впервые) — и вывел Stormzy на национальный уровень. Синглы с альбома также попали в списки лучших.

