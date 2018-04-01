Обворожительная Навка поделилась секретом своей красоты

"Главный рецепт красоты – это спорт и здоровый сон. А еще нужно очень любить жизнь", – поделилась фигуристка.
По словам Татьяны, салоны красоты она посещает по мере надобности и убеждена, что это должна делать каждая девушка. "А в целом многие годы, которые я провела в спорте, возможности иметь визажистов и парикмахеров у меня просто не было. Поэтому мы – фигуристки – всему учились сами. Я привыкла сама себя красить и делать прически", – отметила она.
При этом в пластической хирургии Татьяна не видит ничего ужасного, но пока не имела дела с врачами данного профиля. "В любом возрасте можно быть прекрасной и неотразимой – женщиной, которой мужчины будут восторгаться. Я допускаю, что всякое бывает в жизни, но думаю, что как можно дольше надо оттягивать момент, когда вообще захочется дать прикоснуться лезвием к своему лицу", – считает фигуристка.
Навка призналась, что в подростковом у нее были комплексы и по поводу лица и фигуры. "Это нормально. Мне кажется, это естественный процесс созревания любой девочки. И потом, я вообще мало знаю женщин, которые полностью всем довольны. Мне кажется, даже худые девушки в каком-то возрасте думают, что они толстые", – цитирует спортсменку "Собеседник".
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