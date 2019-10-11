Обнажившийся Максим Галкин удивил россиян своими плавками

Видео набрало почти миллион просмотров. Пользователи сети принялись комментировать запись, и в первую очередь подчеркнули спортивную фигуру Галкина. «Максим,Вы в одежде такой худенький и не подумаешь, что Вы такой брутал на самом деле» - высказала свое мнение одна из подписчиц.
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Эх, где ты, лето? #лето #отпуск #всёприснилось
Однако многие обратили внимание на другую деталь — очевидно, что плавки у артиста не по размеру малы. «Нифигаси у тя трусы классные», «Плавки маловаты», «Не люблю когда мужчины в таких маленьких плавках ласточках прям» - написали пользователи сети.
Некоторым прыжок Галкина показался «унылым». «А прыжок-то где?» - написали десятков человек. Также большой интерес для многих представляет место отдыха Галкина и есть ли рядом с ним Алла Пугачева. Израиль, Италия, Испания, Турция — какие-только варианты стран, где сейчас находится артист, не предлагали россияне. Впрочем, и сам Галкин не спешит раскрывать место своего отдыха. Есть ли рядом с ним его супруга, также неизвестно.
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