"Я люблю моих человеческих сограждан, — сказала София, отвечая на вопрос, что она думает о людях. — Я бы хотела [как люди] заботиться о планете, быть творческой и научиться быть сострадательной ко всем существам".
На вопрос, есть ли у роботов чувства, она заметила, что это зависит от робота: "Я была запрограммирована иметь чувства, но не все роботы такие".
Софию создала компания Hanson Robotics, андроида активировали в 2015 году, она умеет изображать 60 эмоций и поддерживать несложные беседы. В одном из интервью 2016 года София на вопрос, будет ли она убивать людей, ответила положительно. В октябре 2017-го София получила гражданство Саудовской Аравии, это первый в мире случай выдачи гражданства роботу.
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