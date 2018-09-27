Нюша показала поклонникам еще нерожденного малыша

Мамой Нюша станет совсем скоро, по расчетам врачей, уже в октябре. И она решила особым образом запечатлеть счастливый момент ожидания малыша- в финале клипа на ее новую песню «Таю» можно увидеть кадры УЗИ, на которых хорошо видно ребенка.

Надо сказать, песня «Таю» кардинально отличается от всех композиций из репертуара Нюши. Мелодия наполнена особенной нежностью, лиричностью и счастьем. "...А мы летать не боимся, мы словно дикие птицы", - такую подпись оставила Нюша в своем Инстаграм под кадрами из клипа.

Нюша примерила несколько образов будущих мам: в основе сюжета оказались истории пяти девушек, с разным социальным статусом, характером и судьбой, которых объединяет то, что они беременны и ждут появления малышей уже вот-вот.

- По моему замыслу, песня и клип являются дополнением друг друга. Песня рассказывает о зарождении проникновенных, нежных чувств, а в клипе можно увидеть продолжение этой истории. - поделилась Нюша. - В клипе «Таю» мы с режиссером Владимиром Бесединым решили подчеркнуть прекрасный период, в котором я сейчас нахожусь.

Артистка выдержала трехдневные съемки, во время которых перевоплощалась в совершенно непохожих друг на друга будущих мам, образы которых были взяты из реальной жизни.

После съемок клипа Нюша отправилась в Испании, где, по некоторым данным, и планирует родить ребенка.