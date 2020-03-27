"Нулевой пациент" в шоу-бизнесе: Лещенко мог заразить коронавирусом десятки звезд

Николаев сдал тест на коронавирус нового типа и хотя официальны результаты еще неизвестны, у многих представителей российского шоу-бизнеса появились подозрения, что Николаев заразился от певца Льва Лещенко, который в данный момент также находится в Коммунарке и у которого подтвердился положительный результат на коронавирус.

Как сообщает "Комсомольская правда", Лев Лещенко пересекался с Николаевым и дюжиной других звезд после того, как вернулся с американских гастролей, где и заразился. Лещенко не сразу ушел на самоизоляцию и 13 марта успел побывать на дне рождения сестры знаменитого продюсера Аллы Крутой, где веселился весь цвет шоу-бизнеса. Так кроме Лещенко присутствовали Николай Басков, Олег Газманов с женой, Владимир Винокур с женой, Ирина Аллегрова, Александр Розенбаум, Александр Буйнов, Лера Кудрявцева, Алсу, Валерий Леонтьев, Александр Серов, Ани Лорак, Александр Ревва, Димаш Кудайберген...

Гости праздновали, не подозревая о грозящих последствиях. А Басков и Крутой даже шутили на тему коронавируса, показывая, как надо здороваться ногами, пишет КП. Теперь, после госпитализации сразу двух участников вечеринки, началась паника. "В тусовке шоу-бизнеса переполох: все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого, - рассказала Ксения Собчак, мать которой сенатор Людмила Нарусова также лежит в Коммунарке. - Так что всем, кто там был, аларм аларм!"

Интересно, что среди приглашенных на этот праздник был и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей супругой Татьяной Навкой... Все гости активно жали друг другу руки, обнимались и целовались.

13 марта Дмитрий Песков присутствовал на Дне рождения сестры Игоря Крутого. Там был госпитализированный Лев Лещенко и обратившийся вчера в больницу в Коммунарке Игорь Николаев.https://t.co/qvVLnLQiuA pic.twitter.com/SDvsUUCPZM — Загнивающий Запад (@gniloywest) March 27, 2020

Кроме того, после праздника Аллы Крутой зараженный коронавирусом Лещенко принимал участие в ток-шоу Андрея Малахова. Во время съемок народный артист сидел за одним столом с ведущим Андреем Малаховым, поэтессой Ларисой Рубальской, сатириком Геннадием Хазановым, телеведущей Ангелиной Вовк и певцом Аркадием Укупником.

Тогда Лещенко заявлял, что паника вокруг коронавируса нагнетается кем-то искусственно: "Я только что прилетел из Америки и пока ничего не знаю о проблемах в шоу-бизнесе. На мне ничего не отразилось еще. В Америке все спокойно. Там истерии по поводу коронавируса нет. Все рестораны полны. На концертах у меня были аншлаги. Не надо нагнетать! Паника никому не нужна. Я вообще считаю, что все это специально делается - нагнетается страх. Кто этим занимается - не могу сказать, я не политик и не финансист. Но мне кажется, что ситуация создана искусственно. И лучший способ избежать тяжелых последствий - продолжать жить так, как жили до всего этого".

Ситуация осложняется тем, что большинство людей, контактировавших с народным артистом Львом Лещенко во временной промежуток между 11 марта (когда он прилетел из США) и 24 марта (когда он приехал в Коммунарку), входят или приблизились по возрасту к группе риска - старше 65 лет. Правда 74-летняя Рубальская уже сдала тест на COVID-19, который оказался отрицательным.

В данный момент Лев Лещенко с супругой Ириной Багудиной находятся на лечении в главной "коронавирусной" больнице Москвы в Коммунарке. У российского певца, народного артиста РСФСР проведенный тест дал положительный результат на коронавирус. В настоящее время состояние эстрадного певца удалось стабилизировать, в скором времени его переведут из реанимации в обычную палату.