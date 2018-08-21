"Ну все, твоя". Шнурова считают виновником развода Оксаны Акиньшиной

После сообщения о разводе Сергея Шнурова и Матильды (Елены Мозговой) в сети обсуждают возможное возобновление отношений музыканта и актрисы Оксаны Акиньшиной, когда-то проживших вместе 5 лет. Поводом для слухов стали совместные снимки знаменитостей и неоднозначные комментарии в соцсетях.

Недавно Акиньшина подтвердила, что разводится с продюсером Арчилом Геловани, с которым прожила в браке 6 лет. Многие пользователи соцсетей уверены - причиной стал снова свободный от брачных уз Шнуров. К тому же под одним из постов музыканта в Instagram Оксана оставила неоднозначный комментарий: "Ну все, твоя".

Напомним, роман Акиньшиной и Шнурова в свое время вызвал скандал - на тот момент актрисе было всего 15 лет. Отношения пары были довольно бурными и спустя 5 лет артисты расстались.