Журналисты обнаружили, что продюсеры очередной части бондианы разыскивают актера от 30 до 60 лет "из России или c Балканского полуострова". От артиста потребуют сыграть "харизматичного, властного, изобретательного, холодного и мстительного" персонажа.
Помимо этого, источники рассказали газете, что новой "девушкой Бонда" может стать россиянка — на роль ищут яркую актрису с навыками рукопашного боя для роли "умной, смелой, веселой, яростной и очаровательной" героини.
Последним русским противником спецагента был бывший агент КГБ Ренард, ставший террористом.
Режиссером новой части бондианы выступит создатель картины "На игле" Дэнни Бойл. Роль Бонда исполнит Дэниел Крэйг, ранее сыгравший спецагента в лентах "007: Спектр", "007: Координаты "Скайфолл"", "Квант милосердия" и "Казино Рояль".
В сентябре 2017-го источник раскрыл подробности сюжета новой части франшизы. По его словам, Бонд покидает секретную службу и женится, однако его супругу убивают.
Новым врагом Джеймса Бонда впервые за 20 лет станет русский (3)
Антагонистом в новом фильме о Джеймсе Бонде, релиз...
Фото. Лайма открыла свой фестиваль в Юрмале на семи языках (5)
Вчера в концертном зале "Дзинтари" стартовал четвертый...
Огонь-баба! Глюк’oZа порадовала поклонников пикантным фото (9)
Российская певица Наталья Ионова, известная под...
В опубликованных Минюстом США документах Познера назвали пропагандистом и сотрудником КГБ (22)
Специальный агент Федерального бюро расследований...
Андрей Данилко: Сердючка - единственный мостик между Россией и Украиной (1)
На прошлой неделе российские СМИ сообщили, что...
TOP новостей
Показатель иммиграции впечатляет: украинцы и белорусы устремились в Литву (259)
Поток прибывающих в Литву иностранцев сремительно...
Уведомления "Содры" получили больше 6000 жителей Литвы (6)
20 июля Фонд социального страхования (" Содра ") выслала...
Самый дешевый ночлег на литовском взморье: за 15 евро – 4 кровати и общий уличный туалет (34)
"Тишина, несколько сот метров до моря, рядом...
"Миссия Сибирь 18" на пути в Казахстан: недоразумения в аэропорту и прибытие (64)
После 4-часовой поездки самолет совершил посадку в...
Вильнюсская мэрия сдает в аренду легендарное столичное кафе-мороженое (9)
Вильнюсская мэрия объявила конкурс на аренду здания...