Антагонистом в новом фильме о Джеймсе Бонде, релиз которого запланирован на 2019 год, станет русский злодей. Последний раз подобный враг агента 007 появился в ленте 1999 года "И целого мира мало", сообщает Lenta.ru со ссылкой на газету Daily Mail.
Danielis Craigas
© Reuters / Scanpix

Журналисты обнаружили, что продюсеры очередной части бондианы разыскивают актера от 30 до 60 лет "из России или c Балканского полуострова". От артиста потребуют сыграть "харизматичного, властного, изобретательного, холодного и мстительного" персонажа.

Помимо этого, источники рассказали газете, что новой "девушкой Бонда" может стать россиянка — на роль ищут яркую актрису с навыками рукопашного боя для роли "умной, смелой, веселой, яростной и очаровательной" героини.

Последним русским противником спецагента был бывший агент КГБ Ренард, ставший террористом.

Режиссером новой части бондианы выступит создатель картины "На игле" Дэнни Бойл. Роль Бонда исполнит Дэниел Крэйг, ранее сыгравший спецагента в лентах "007: Спектр", "007: Координаты "Скайфолл"", "Квант милосердия" и "Казино Рояль".

В сентябре 2017-го источник раскрыл подробности сюжета новой части франшизы. По его словам, Бонд покидает секретную службу и женится, однако его супругу убивают.

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