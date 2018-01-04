Новый удар для Бузовой: у ее бывшего мужа будет ребенок

Во вторых, 30-летний футболист, похоже, собирается в очередной раз стать отцом (от первого брака у него растнт дочь Ангелина). СМИ сообщили о том, что 23-летняя Костенко находится в положении. Не так давно пара призналась, что хочет много детей. В одном из интервью Дмитрий и Настя рассказали, что готовы стать родителями, но на повестке дня вопрос не стоит — не в ближайший год точно. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает.

Хотя счастливые влюблннные еще не подтверждали новость, поклонники Ангелины и Тарасова уже несколько дней обсуждают появившиеся щечки и округлившийся животик девушки. А также то, что для Ольги Бузовой эта новость станет очередным ударом. Говорили, что Дмитрий разошелся с телеведущей еще и потому, что она не хотела в ближайшее время становиться мамой, а предпочла немного поработать над своей карьерой. Что ж, как мы видим, каждый осуществил желаемое.