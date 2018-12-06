России ”самим небом” предназначено кормить всю планету. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время итогового интервью российским телеканалам. Председатель Правительства ответил на вопросы телеведущих Петра Толстого (”Первый канал”), Сергея Брилёва (”Россия 1”), Ирады Зейналовой (НТВ), Ильи Доронова (РБК) и Ириты Мининой (”Томское время”).
© RIA/Scanpix

Когда разговор зашел о сельском хозяйстве, глава кабмина заявил, что ”рассчитывать нужно прежде всего на себя”. По его словам, раньше сельское хозяйство называли ”черной дырой” — сейчас оно кормит всю страну, передает Фонтанка.

”Нам самим небом предназначено кормить всю планету”, — отметил председатель российского правительства.

В интервью, которое продолжается почти час, Медведев успел рассказать о росте доходов населения, о запасе прочности российской экономики и о том, что непопулярная пенсионная реформа начата не зря.

Фонтанка.ру
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