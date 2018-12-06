Когда разговор зашел о сельском хозяйстве, глава кабмина заявил, что ”рассчитывать нужно прежде всего на себя”. По его словам, раньше сельское хозяйство называли ”черной дырой” — сейчас оно кормит всю страну, передает Фонтанка.
”Нам самим небом предназначено кормить всю планету”, — отметил председатель российского правительства.
В интервью, которое продолжается почти час, Медведев успел рассказать о росте доходов населения, о запасе прочности российской экономики и о том, что непопулярная пенсионная реформа начата не зря.
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