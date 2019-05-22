Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией

После премьеры картина удостоилась шестиминутных оваций.

Сам Тарантино выглядел очень довольным, и, по данным издания, шептал "я люблю тебя" своей жене Даниэлле Пик.

События киноленты разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году. История повествует о жизни экс-звезды телевизиoнных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута.