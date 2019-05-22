Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией

После премьеры картина удостоилась шестиминутных оваций.
Сам Тарантино выглядел очень довольным, и, по данным издания, шептал "я люблю тебя" своей жене Даниэлле Пик.
События киноленты разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году. История повествует о жизни экс-звезды телевизиoнных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута.
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