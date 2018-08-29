Новые “Гардемарины” о присоединении Крыма: Орбакайте сыграет императрицу, Боярский – убитого героя

Тогда съемки не состоялись — вместо запланированного миллиона рублей авторам удалось собрать для производства ленты всего сто тысяч.
В этом году Министерство культуры России приняло решение взять финансирование картины на себя. 25 августа у “Гардемаринов IV” официально прошел первый съемочный день. Об этом рассказала 82-летняя Светлана Дружинина, режиссер картины.
В новой части истории о гардемаринах действие разворачивается в 1787 году: Екатерина II объявит о присоединении Крыма к России, а главные герои вместе с полководцем Александром Суворовым будут бороться с турками. Главными участниками событий станут дети гардемаринов, но и старые знакомые появятся на экране. В фильме снимаются Дмитрий Харатьян, Ольга Машная и Александр Домогаров.
Михаил Боярский вернется к роли шевалье Де Брильи — несмотря на то, что в предыдущем фильме француза убили, создатели решили воскресить любимого многими героя. “У него есть совершенно четкая причина оказаться здесь и сейчас в нашем фильме. Какая именно, увидите. Но она абсолютно достоверна”, — пообещала Дружинина.
Екатериной II стала Кристина Орбакайте. Ее платье от дизайнера Игоря Дадиани стало самым дорогим костюмом проекта — на изготовление наряда, украшенного натуральными камнями и вышивкой, ушло несколько месяцев. Дима Билан и Анна Семенович прошли пробы еще в 2015 году. Они тоже приступили к съемкам.
Михаил Боярский сыграет в новых “Гардемаринах” убитого героя
Разговоры о съемках четвертой части “Гардемаринов”...
Дочь Эдуарда Успенского: всю жизнь он поддерживал секту
Советский и российский писатель, классик детской...
Жена Караченцова рассказала, что лечение в Израиле не дало результата
Жена российского актера Николая Караченцова Людмила...
Ксению Собчак прикрыла книгой интимное место - интернет взорвался (28)
Ксения Собчак устроила провокацию в Сети. Телеведущая...
TOP новостей
Демографический прогноз в Литве не радует: какие регионы теряют больше всего жителей (20)
В мэриях Пагегяйского, Скуодасского и Пакруойского...
Бум частных детских садов – за счет миллионов из мэрий
Компенсации в размере 100 евро раздули сеть частных...
Прогноз климатолога: после теплого лета осень преподнесет сюрприз
Осень в Литве будет теплее обычного, и зима не будет...
Самые влиятельные в Литве 2018: окончательный список (13)
DELFI завершает проект "Самые влиятельные в Литве 2018",...
Сюрпризы нового плана: часть горожан в Литве ждет новый налог министерство рассказало, кому придется платить (90)
Министерство охраны окружающей среды подготовило план...