Разговоры о съемках четвертой части “Гардемаринов” ведутся уже три года. Светлана Дружинина, автор трилогии 1987−1992 годов (“Гардемарины, вперед!”, “Виват, гардемарины!” и “Гардемарины III”), еще в 2015 году рассказывала, что планирует представить одну полнометражную картину и четыре телефильма, пишет Cosmo.
Kristina Orbakaitė
© DELFI / Karolina Pansevič

Тогда съемки не состоялись — вместо запланированного миллиона рублей авторам удалось собрать для производства ленты всего сто тысяч.

В этом году Министерство культуры России приняло решение взять финансирование картины на себя. 25 августа у “Гардемаринов IV” официально прошел первый съемочный день. Об этом рассказала 82-летняя Светлана Дружинина, режиссер картины.

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В новой части истории о гардемаринах действие разворачивается в 1787 году: Екатерина II объявит о присоединении Крыма к России, а главные герои вместе с полководцем Александром Суворовым будут бороться с турками. Главными участниками событий станут дети гардемаринов, но и старые знакомые появятся на экране. В фильме снимаются Дмитрий Харатьян, Ольга Машная и Александр Домогаров.

Михаил Боярский вернется к роли шевалье Де Брильи — несмотря на то, что в предыдущем фильме француза убили, создатели решили воскресить любимого многими героя. “У него есть совершенно четкая причина оказаться здесь и сейчас в нашем фильме. Какая именно, увидите. Но она абсолютно достоверна”, — пообещала Дружинина.

Новые "Гардемарины" будут о "присоединении Крыма": Орбакайте сыграет императрицу, Боярский – убитого героя
© RIA/Scanpix

Екатериной II стала Кристина Орбакайте. Ее платье от дизайнера Игоря Дадиани стало самым дорогим костюмом проекта — на изготовление наряда, украшенного натуральными камнями и вышивкой, ушло несколько месяцев. Дима Билан и Анна Семенович прошли пробы еще в 2015 году. Они тоже приступили к съемкам.

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