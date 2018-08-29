Новые "Гардемарины" будут о "присоединении Крыма": Орбакайте сыграет императрицу, Боярский – убитого героя

Тогда съемки не состоялись — вместо запланированного миллиона рублей авторам удалось собрать для производства ленты всего сто тысяч.

В этом году Министерство культуры России приняло решение взять финансирование картины на себя. 25 августа у “Гардемаринов IV” официально прошел первый съемочный день. Об этом рассказала 82-летняя Светлана Дружинина, режиссер картины.

В новой части истории о гардемаринах действие разворачивается в 1787 году: Екатерина II объявит о присоединении Крыма к России, а главные герои вместе с полководцем Александром Суворовым будут бороться с турками. Главными участниками событий станут дети гардемаринов, но и старые знакомые появятся на экране. В фильме снимаются Дмитрий Харатьян, Ольга Машная и Александр Домогаров.

Михаил Боярский вернется к роли шевалье Де Брильи — несмотря на то, что в предыдущем фильме француза убили, создатели решили воскресить любимого многими героя. “У него есть совершенно четкая причина оказаться здесь и сейчас в нашем фильме. Какая именно, увидите. Но она абсолютно достоверна”, — пообещала Дружинина.

Екатериной II стала Кристина Орбакайте. Ее платье от дизайнера Игоря Дадиани стало самым дорогим костюмом проекта — на изготовление наряда, украшенного натуральными камнями и вышивкой, ушло несколько месяцев. Дима Билан и Анна Семенович прошли пробы еще в 2015 году. Они тоже приступили к съемкам.