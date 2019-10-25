Новая война принца Гарри и Меган с таблоидами. Что происходит?

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Что случилось?
На телеканале ITV вышел фильм про поездку принца Гарри и герцогини Меган в Южную Африку. В основе фильма их большое интервью. Часть британских СМИ сочла его чистосердечным и искренним, а сразу несколько таблоидов употребили одно и то же слово - "взрывное".
Princas Harry ir Meghan Markle
© Vida Press

Между таблоидами и семьей принца Гарри новый этап словесной войны, и не факт, что другие члены королевской семьи поддерживают в этой истории молодую пару.

Русская служба Би-би-си объясняет, почему это интервью три дня обсуждала вся Великобритания.


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Что случилось?
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