На своей странице в Instagram Брухунова поблагодарила тех, кто поддержал её в связи с новостью о бракосочетании. Ранее сообщалось, что свадьба состоялась в первых числах декабря и прошла в атмосфере строжайшей секретности.



Девушка посетовала, что в последние несколько дней на неё обрушился поток негатива, но в то же время отметила, что добросердечных и мыслящих людей оказалось больше, чем «неадекватных фанатиков».

Жена юмориста подчеркнула, что является самостоятельным человеком, а не довеском к артисту Евгению Петросяну. «Меня не нужно жалеть! У меня все хорошо. Я существую в привычном ритме и ни на что не жалуюсь», — пишет Брухунова.

Отдельного внимания Татьяны удостоились представители СМИ. Она назвала их «грязными стервятниками» и подчеркнула, что никаких комментариев по поводу своей личной жизни давать не будет. «Вычеркните навсегда мой номер из своих анналов», – посоветовала Брухунова.

Напомним, Евгений Петросян связал себя узами браками со своей 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой вскоре после развода с Еленой Степаненко. Впрочем, сам 74-летний артист не подтвердил, но и не опроверг известие о женитьбе.