На снимке 43-летняя светская львица предстала в длинном синем платье с поясом и с вьющимися волосами рыжего цвета.

"Вот к таким переменам приводит любовь. Как вам?" - написала в подписи к публикации Волочкова.

Фанаты неоднозначно отреагировали на новый имидж эпатажной Анастасии. Многие фолловеры в комментариях к посту выразили недоумение по поводу смены прически балерины. Некоторые поклонники предположили, что танцовщица надела рыжий парик с челкой до бровей.

Отдельные подписчики Волочковой наоборот пришли в восхищение от ее эксперимента со стилем и отметили, что она должна выглядеть именно так.