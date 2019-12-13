Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова удивила интернет-пользователей своим новым образом. Бывшая прима Большого театра опубликовала на своей странице в Instagram фото сменившейся внешности.
© Instagram

На снимке 43-летняя светская львица предстала в длинном синем платье с поясом и с вьющимися волосами рыжего цвета.

"Вот к таким переменам приводит любовь. Как вам?" - написала в подписи к публикации Волочкова.

Фанаты неоднозначно отреагировали на новый имидж эпатажной Анастасии. Многие фолловеры в комментариях к посту выразили недоумение по поводу смены прически балерины. Некоторые поклонники предположили, что танцовщица надела рыжий парик с челкой до бровей.

Отдельные подписчики Волочковой наоборот пришли в восхищение от ее эксперимента со стилем и отметили, что она должна выглядеть именно так.

MK.ru

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