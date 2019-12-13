На снимке 43-летняя светская львица предстала в длинном синем платье с поясом и с вьющимися волосами рыжего цвета.
"Вот к таким переменам приводит любовь. Как вам?" - написала в подписи к публикации Волочкова.
Фанаты неоднозначно отреагировали на новый имидж эпатажной Анастасии. Многие фолловеры в комментариях к посту выразили недоумение по поводу смены прически балерины. Некоторые поклонники предположили, что танцовщица надела рыжий парик с челкой до бровей.
Отдельные подписчики Волочковой наоборот пришли в восхищение от ее эксперимента со стилем и отметили, что она должна выглядеть именно так.
Дима Билан рассказал, как его девушка потеряла двойню
37-летний Дима Билан в беседе с Ириной Шихман для...
Новая прическа Волочковой шокировала фанатов (1)
Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова...
Новая супруга Петросяна заявила, что не нуждается в жалости (3)
Татьяна Брухунова, проделавшая путь от помощницы до...
СМИ: Заворотнюк навсегда останется парализованной
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк...
TOP новостей
Парламент Литвы критиковал налог на автомобиль, однако одобрил его в первом чтении (62)
13 декабря парламент Литвы обсуждал налог на...
Глава Центробанка Литвы о бюджете: если бы я умер, то перевернулся бы в гробу (31)
Председатель правления Центробанка Литвы Витас...
Вынесено решение по делу о торговле людьми, осуждены граждане Литвы в Великобритании (8)
Клайпедский суд вынес решение, которого ждали и в Литве,...