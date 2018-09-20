Новая песня Эминема стала рекордсменом по просмотрам на YouTube

Менее чем за неделю видео с песней, которое даже не является полноценным клипом, посмотрели уже 86 миллионов раз.

Неприязнь Эминема к Machine Gun Kelly началась еще в 2012 году, когда MGK написал в Twitter, что дочь популярного артиста Хейли "очень горячая".

По слухам, после этого инцидента Эминем запретил Machine Gun Kelly выступать на своей радиостанции Shade FM. Также сообщалось, что менеджер Эминема Пол Розенберг пытался помешать выходу альбома MGK на лейбле Interscope.

На новом альбоме Эминема "Kamikaze", который вышел в сентябре, в песне "Not Alike" рэпер открыто критикует Machine Gun Kelly за сальности в адрес Хейли. Через несколько дней MGK выпустил песню-ответ на колкость Эминема. Трек называется "Rap Devil".

"Кажется, мой папа сошел с ума!", — да, Хейли, ты права" – читает Machine Gun Kelly.

Ответ Эминема не заставил себя долго ждать. По словам рэпера, вторым "выстрелом" он похоронил карьеру обидчика. Впрочем, судя по тому, что MGK все еще собирает полные залы, желаемого эффекта Эминем все же пока не добился.