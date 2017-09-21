"Его состояние тяжелое, он в реанимации", — сказали в НИИ.

Сын актера Николая Караченцова рассказал, что его состояние остается стабильным, в реанимацию его перевели после полного обследования. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Состояние Николая Петровича не ухудшилось и остается стабильным, как все последнее время. А в реанимацию он переведен после полного обследования, которое было проведено. Это обычная практика", — сказал Андрей Караченцов.

Актер был госпитализирован 18 сентября.