Телеведущий и профессор МГУ Николай Дроздов рассказал, что покинул передачу В мире животных. По его словам, в последнее время он не получал никаких денег за работу над программой. При этом Дроздов продолжит сотрудничать с передачей как советник на общественных началах. Также он продолжит преподавать на географическом факультете МГУ, потому что это его любимое занятие.
Николай Дроздов вел "В мире животных" более 40 лет. Передача впервые вышла в эфир в 1977 году. Со дня основания и 1990 года Дроздову в кадре помогал журналист Василий Песков, затем он стал ее единственным ведущим. С 2016 года передача выходит на канале "Карусель".
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