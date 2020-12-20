Николай Басков проговорился о разводе Наташи Королевой

В сети тут же появилось много вопросов от подписчиков. «Да не может быть такого!» - утверждают некоторые. Ведь ранее Королева заявляла, что заявления о разводе с Сергеем Глушко - ложь и клевета.
Не так давно Наташа Королева и Тарзан стали причиной резонансного скандала. В СМИ появился ряд публикаций об измене Глушко, которые подкреплялись соответствующими видео. Сам Тарзан первоначально все отрицал, а потом снял видео, в котором признался в измене, но позднее удалил его. А Королева, кстати, недавно приехала из Танзании, где она снималась в одном телепроекте, участвуя в жизни одного племени.
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