В эфире программы “Ты не поверишь” Басков и Лопырева рассказали, что уже успели познакомиться с родителями друг друга.

“Моя мама в полном восторге от Коли. Она его очень любит. Они часто общаются. Да, и сам Коля доволен знакомством, они быстро нашли общий язык”, — поведала Виктория.

Родители певца также одобрили его выбор. Виктория смогла произвести на них положительное впечатление. По всей видимости, влюбленные получили благословение от родственников.

A post shared by Николай Басков (@nikolaibaskov) on Sep 21, 2017 at 1:05pm PDT

Басков не отрицает, что его свадьба с Лопыревой будет невероятно шикарной. Невеста уже выбрала себе платье от известного ливанского дизайнера, а теперь влюбленные пытаются составить программу мероприятия. После торжества звездная пара отправится в медовый месяц, который, скорее всего, пройдет на Мальдивах.

Сам Басков неоднократно заявлял, что готов не только к женитьбе, но и к отцовству. Мужчина мечтает о рождении наследника. Поклонники отметили, что рядом с Викторией Николай очень изменился. По словам певца, невеста положительно влияет и на его характер, и на стиль в одежде.

“Она заставила меня отказаться от страз, выбросила все мои блестящие пиджаки. Теперь хожу в классических костюмах. Но кажется, мне идет. Я доверяю вкусу Вики, и в принципе прислушиваюсь к ее мнению”, — заявляет Басков.

A post shared by Николай Басков (@nikolaibaskov) on Aug 25, 2017 at 2:51am PDT

Новость о помолвке певца и модели шокировала многих поклонников звезд. Дело в том, что Николай несколько лет встречался с певицей Софией Кальчевой, но предложение руки и сердца решил сделать именно Лопыревой. Некоторые фанаты сомневались в искренности чувств влюбленных. Однако Николаю и Виктории удалось доказать, что их любовь — не рекламный ход.