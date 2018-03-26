Николай Басков обвинил Оззи Осборна в плагиате

Российский певец Николай Басков заявил, что рок-ветеран Оззи Осборн позаимствовал его идею для промо-постера своего тура.
N. Baskovas
© DELFI / Karolina Pansevič

Видеообращение Баскова, в котором предлагает Оззи встретиться и обсудить возникшую ситуацию: "Дорогой Оззи, я разочарован тем, что вы использовали идею обложки моего шоу "Игра" без моего разрешения. Я создал обложку год назад, а вы воспользовались моей идеей. И приедете со своим шоу в Россию, где я — известный певец. Как король. Подумайте об этом, дорогой Оззи. Надеюсь, мы поговорим об этом в Москве. Увидимся. До встречи".

Осборн пока ничего не ответил.

Николай Басков @nikolaibaskov вызвал на разборку Оззи Осборна @ozzyosbourne Да, да, вы не ослышались. А все из-за плагиата его промо-постера шоу «Игра». Николай утверждает, что идея с маской была задумана им ещё год назад, а Оззи решил поехать в свой прощальный тур, использовав задумку Николая без разрешения. Официальное видеообращение к мировой рок-иконе и предложение встретиться 2 июня в день концерта Оззи в Москве Басков записал за кулисами того самого шоу "Игра", с аншлагом прошедшегоо вчера в столичном Crocus City Hall. Как вы думаете, что ответит Николаю Оззи? #ThinkAboutItOzzy

A post shared by Super (@super.ru) on Mar 23, 2018 at 2:44am PDT

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