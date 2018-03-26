Николай Басков обвинил Оззи Осборна в плагиате

Видеообращение Баскова, в котором предлагает Оззи встретиться и обсудить возникшую ситуацию: "Дорогой Оззи, я разочарован тем, что вы использовали идею обложки моего шоу "Игра" без моего разрешения. Я создал обложку год назад, а вы воспользовались моей идеей. И приедете со своим шоу в Россию, где я — известный певец. Как король. Подумайте об этом, дорогой Оззи. Надеюсь, мы поговорим об этом в Москве. Увидимся. До встречи".

Осборн пока ничего не ответил.