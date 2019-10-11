Никогда! Дима Билан обрушил надежды всех влюбленных в него девушек

На вопрос о том, собирается ли он вступать в брак, Билан ответил категорично, хоть и несколько путано: “Никогда. Что это такое? Кто это придумал? Когда это придумали? После революции? Все женятся, а потом что они делают? Зачем? Если можно дать все, что якобы обещают дать, стоя в ЗАГСе… Я против института брака”.

Хуже того: он сообщил, что сейчас влюблен. И это еще полбеды. Беда в том, что считает себя однолюбом. То есть, во-первых, не сможет ответить взаимностью тем, кто в него влюбится. А во-вторых, даже если и ответит, не поведет под венец. Так и останется вечным холостяком…