Никита Михалков засудил собственного поклонника

Роман Ерохин просто размещал у себя на сайте разные видеоматериалы, в том числе (и даже в основном) — ролики “Бесогон ТВ” со всеми логотипами.

Никита Сергеевич не оценил такую любовь: пошёл в суд, потребовал удалить все 155 роликов и на будущее запретить Роману прикасаться к прекрасному. Сайт блогера уже заблокировали, он в недоумении, поскольку считает, что ничего не нарушал.