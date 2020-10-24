Никита Михалков засудил собственного поклонника

Роман Ерохин просто размещал у себя на сайте разные видеоматериалы, в том числе (и даже в основном) — ролики “Бесогон ТВ” со всеми логотипами.
Никита Сергеевич не оценил такую любовь: пошёл в суд, потребовал удалить все 155 роликов и на будущее запретить Роману прикасаться к прекрасному. Сайт блогера уже заблокировали, он в недоумении, поскольку считает, что ничего не нарушал.
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