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Удивительный “подарок” преподнес сам себе на 75-летие Никита Михалков. Как сообщает телеграм-канал Mash, он обвинил своего фаната в… краже роликов программы “Бесогон”. “Вор” искренне не понимает, в чем же он провинился. Но мэтру виднее!
Никита Михалков засудил собственного поклонника
© RIA/Scanpix

Роман Ерохин просто размещал у себя на сайте разные видеоматериалы, в том числе (и даже в основном) — ролики “Бесогон ТВ” со всеми логотипами.

Никита Сергеевич не оценил такую любовь: пошёл в суд, потребовал удалить все 155 роликов и на будущее запретить Роману прикасаться к прекрасному. Сайт блогера уже заблокировали, он в недоумении, поскольку считает, что ничего не нарушал.

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