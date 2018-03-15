Режиссер Никита Михалков попал в больницу. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу кинематографиста.
© RIA/Scanpix

"Никита Сергеевич приехал в Нижний Новгород. Действительно, он поскользнулся и упал", — заявили в пресс-службе.

Госпитализация режиссеру не понадобилась.

"Было принято решение провести медицинское обследование, по итогам которого стало понятно, что серьезных повреждений нет, и Никита Сергеевич принял решение продолжить рабочую поездку и принять участие во всех запланированных встречах", — добавил собеседник агентства.

Как отмечает издание, ранее появилась информация, что Михалкову утром стало плохо во время эфира в Нижегородском телецентре. Ему вызвали скорую.

Lenta.ru
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