"Ни волос ни ногтей". Анастасии Волочковой предрекают страшную участь

На днях Анастасия Волочкова ответила на главный вопрос, который ей задает публика. “Решила отдельный пост по просьбе многих про рацион моего питания… Быстро напишу. Но это не руководство к действию”, — предупредила особо впечатлительных танцовщица.
Свое утро артистка начинает с овощного и очень острого супа. Острый перец теперь практически всегда присутствует в меню Анастасии. Вечером она ест два вареных яйца всмятку. “Или заменяю их салатными листьями. Тоже с острым перцем. Или: утром кусочек отварной курицы без соли (соль я не ем вообще!) она воду задерживает. А вечером листья салата”, — похвасталась звезда.
Главное, по словам знаменитости, это то, что она ест очень мало, а иной раз и вовсе обходится без пищи. “Иногда просто два вареных яйца в день”, — шокировала она публику.
Волочкова поделилась и рецептом напитка для похудения: “Кипяток, имбирь (побольше), лимон и пол-ложечки меда. Действует безотказно!”.
После таких откровений народ схватился за голову. Многие потребовали от своей любимицы немедленно прекратить измываться над собой. Обыватели сочли рацион, озвученный Анастасией, опасным для здоровья.
“Если с утра поесть такой завтрак, то привет “гастрит” будет, причем в лучшем случае”, “А перец острый зачем? Почему все острое?”, “Это только анорексия с таким питания может случиться”, “Не стоит оно того. Без углеводов и жиров не будет ни волос, ни ногтей нормальных, ни кожи. Два яйца в день? Коты больше едят”, “Это диета-убийца какая-то”, “Отсутствие аппетита — очень плохой признак…”, “При таком ограниченном питании надо очень много витамином и микроэлементов принимать параллельно. Иначе будет жесткая анемия, а это опасно. Да и сил не будет не точно танцевать, даже ходить”, — предупреждают осведомленные поклонники.
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