Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

В Коломне, помимо проведения мастер-класса и творческой встречи, балерина посетила футбольный матч.

"Я защитила ворота Коломны своим шпагатом, вошедшим в «Книгу Рекордов России»! Отгадайте его длину! Но теперь ни один гол не будет в эти ворота забит! Уверяю! "Поцелуй меня в пачку!". Готовим клип с футболистами!" — написала Анастасия Волочкова (орфография и пунктуация автора сохранены).