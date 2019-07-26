Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
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Я защитила ворота Коломны своим шпагатом, вошедшим в «Книгу Рекордов России»!💃 Отгадайте его длину! Но теперь ни один гол не будет в эти ворота забит! Уверяю! «Поцелуй меня в пачку!😂». Готовим клип с футболистами!⚽️🕺💃 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #коломна
В Коломне, помимо проведения мастер-класса и творческой встречи, балерина посетила футбольный матч.
"Я защитила ворота Коломны своим шпагатом, вошедшим в «Книгу Рекордов России»! Отгадайте его длину! Но теперь ни один гол не будет в эти ворота забит! Уверяю! "Поцелуй меня в пачку!". Готовим клип с футболистами!" — написала Анастасия Волочкова (орфография и пунктуация автора сохранены).
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